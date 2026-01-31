Sabalenka tras la derrota: "Tuve mis oportunidades, pero ella fue mejor"

La bielorrusa explicó que fue un partido "muy agresivo de principio a fin" y admitió que tuvo oportunidades que no logró concretar. "Ella jugó un tenis increíble y yo intenté dar lo mejor hasta el último punto. A veces hoy eres la perdedora y mañana la ganadora. Espero que esta temporada tenga más días buenos que malos", señaló con una mezcla de autocrítica y optimismo.

Sabalenka lamentó especialmente el giro del tercer set, cuando llegó a estar 3-0 arriba y terminó cediendo la ventaja en pocos juegos. "Quizás debí ser más agresiva con mi servicio en ese momento y ponerle más presión, pero ella respondió con grandes golpes. Cometí algunos errores no forzados y eso marcó la diferencia", afirmó.

Pese al resultado, destacó que su rendimiento general en Australia fue sólido y que percibe una mejora respecto a finales anteriores. "Sigo moviéndome en la dirección correcta. Mentalmente estuve preparada para pelear y eso es un avance importante para mí", indicó.

La número uno también elogió el momento de forma de su rival, a quien ve con mayor confianza y decisión en la pista. "Ahora va por sus tiros sin dudar y eso la hace más peligrosa. Aun así, yo tuve mis opciones", comentó.

Sobre el futuro inmediato, Sabalenka fue clara: primero desconectar y luego volver al trabajo. "Mis ambiciones no cambian: seguir luchando, entrenar duro y aprovechar la próxima oportunidad que tenga en una final", concluyó.