Alcaraz entrena por última vez en Australia horas antes de su encuentro con Djokovic

El murciano inició la sesión alrededor de las 16:15 hora local (05:15 GMT) y peloteó durante algo más de media hora junto al argentino Diego Sebastián Schwartzman, conocido como "El Peque". Durante el entrenamiento, Alcaraz trabajó especialmente golpes con efecto, bolas dirigidas al cuerpo y el servicio.

Poco después, Djokovic saltó a la Rod Laver Arena, la pista central del torneo, donde ambos se medirán en la final por el título.

Alcaraz busca conquistar en Melbourne el único trofeo de Grand Slam que aún falta en su palmarés, donde se convertiría, con 22 años, en el tenista más joven en lograrlo.