Alcaraz iguala a McEnroe y Wilander

El murciano, de 22 años, se ha situado junto a McEnroe y Wilander en el séptimo lugar de los jugadores con más títulos del Grand Slam, a uno de los ocho que lograron los estadounidenses Andre Agassi, Jimmy Connors y el checo Ivan Lendl.

Alcaraz, que une el Abierto de Australia a los dobletes logrados en Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Estadosd Unidos, queda a cuatro de Bjorn Borg, que se retiró con once. Por delante, el estadounidense Pet Sampras, cuarto, con catorce Grand Slam.

El dominio es del conocido como el big three. Novak Djokovic, el primero en la tabla, el hombre con más títulos grandes, no pudo ampliar su ventaja sobre Nadal y Roger Federer. El serbio, con veinticuatro, es el líder indiscutible de la relación. Tiene dos más que Nadal, veintidós, y cuatro por encima de Federer, que logró veinte.