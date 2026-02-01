Alcaraz sale de Australia más líder en la ATP con 3.350 puntos sobre Sinner

Alcaraz, quien hasta este año tenía su tope en el Abierto de Australia en los cuartos de final que alcanzó en 2024 y en 2025 y que se ha convertido en el jugador más joven en completar los cuatro grandes -22 años, ocho meses y 27 días-, acabó en el Melbourne Park con 1.600 puntos más de los que tenía al iniciar el torneo mientras que Sinner, campeón en este 'major' las dos temporadas anteriores, perdió 1.200 al caer en semifinales frente a Djokovic por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

En este momento el de El Palmar acumula 13.650 por los 10.300 del de San Cándido, de 24 años.

Djokovic, a sus 38, demostró que sigue estando para competir al más alto nivel y escaló una posición para situarse en el tercer puesto del ránking con 5.280.

El de Belgrado adelantó al alemán Alexander Zverev, quien perdió en la penúltima ronda ante Alcaraz por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5. El de Hamburgo es ahora cuarto y tiene 4.605 puntos.

A continuación se sitúan el italiano Lorenzo Musetti con 4.405, el australiano Alex de Miñaur con 4.080, el estadounidense Taylor Fritz con 3.940, el canadiense Felix Auger-Aliassime con 3.725, otro estadounidense como Ben Shelton con 3.600 y el kazajo Alexander Bublik, quien cierra el top 10 con 3.235.

El segundo español en la lista es el malagueño Alejandro Davidovich, decimoquinto con 2.535 tras haber caído en tercera ronda contra el estadounidense Tommy Paul por 6-1, 6-1 y abandono.