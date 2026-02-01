Alcaraz se tatuará un canguro en la pierna tras ganar el Abierto de Australia

El murciano explicó en una rueda de prensa que el diseño estará relacionado con el torneo, que será un canguro, y que probablemente se lo realizará en las próximas semanas, en una de las piernas junto a los tatuajes que tiene de Roland Garros o Wimbledon.

"Va a ser un canguro seguro. Todavía no sé si a la derecha o a la izquierda, pero lo haré pronto", señaló el tenista, que ya acostumbra a marcar con tinta algunos de los hitos más importantes de su trayectoria.

Más allá del gesto simbólico, Alcaraz aprovechó el anuncio para reflexionar sobre la dificultad de asimilar los logros en un circuito cada vez más exigente.

"El tenis es muy bonito, pero lo malo es que tenemos torneos semana tras semana y a veces no te das cuenta de lo que estás consiguiendo", explicó.

En ese sentido, el número uno español reconoció que ha aprendido a detenerse y valorar los momentos clave de su carrera. "He aprendido a vivir el presente, no solo por los trofeos, sino por disfrutar y apreciar la vida que estoy viviendo. Parar un poco, ver puntos y momentos del torneo y darte cuenta de lo complicado que es ganar”, añadió.

El tatuaje, según Alcaraz, no responde a una moda ni a una celebración superficial, sino a la necesidad de dejar constancia de etapas que considera irrepetibles. "Sé que estoy haciendo historia con algunos títulos y para mí es un honor. Quiero tener algo que me lo recuerde", afirmó.

Alcaraz se convirtió en leyenda tras derrotar al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 para conquistar el Abierto de Australia y completar el Grand Slam, el más joven de la historia en conseguirlo.