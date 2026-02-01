Djokovic se rinde ante Alcaraz: "Es uno de los mejores jugadores contra los que he jugado"

"Siempre es un placer enfrentarme a él porque, sin duda, es uno de los mejores jugadores a los que me he medido en mi carrera. Te hace jugar tu mejor tenis para poder vencerle", afirmó Djokovic en rueda de prensa, todavía con el sabor amargo de la derrota, pero satisfecho por el nivel mostrado durante buena parte del encuentro.

El serbio explicó que durante set y medio consiguió imponer el plan que había trabajado, aunque reconoció que el partido cambió en momentos clave.

"Las cosas cambian en el deporte. Uno o dos golpes pueden modificar el impulso del partido y eso fue lo que ocurrió", señaló, visiblemente decepcionado por no haber podido mantener las sensaciones del primer set, que calificó como "uno de los mejores" que ha disputado en los últimos años.

Djokovic evitó entrar en cuestiones físicas o de salud para no restar méritos a su rival.

"No me gusta hablar de esas cosas porque puede parecer que busco excusas o que quito crédito al ganador. Hoy Carlos ha sido el justo vencedor", subrayó, antes de destacar la capacidad del español para ajustar su táctica y elevar su nivel a medida que avanzaba el duelo.

Pese a la derrota, el serbio hizo un balance positivo de las últimas semanas, al considerar un "logro increíble" haber alcanzado la final y quedarse "a un par de sets" de levantar el título. "Después de una derrota siempre queda una sensación amarga, pero tengo que estar contento con el resultado y con el nivel que he mostrado", añadió.

Sobre Alcaraz, Djokovic fue más allá del análisis puntual del partido y se deshizo en elogios hacia su rival. Destacó su evolución física, mental y táctica, así como su constante voluntad de mejorar. "Tiene el paquete completo. Es un jugador que no se conforma, que siempre busca progresar, y esa es la mentalidad de un campeón", afirmó.

El serbio concluyó con una reflexión personal, asegurando que seguirá creyendo en sus opciones de competir por los grandes títulos. "Mientras esté compitiendo es porque creo que puedo hacerlo. Voy a seguir empujando y ver si tengo otra oportunidad", sentenció.