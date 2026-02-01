El ADvantage de Andy Murray, campeón de la Generali Hexagon Cup 2026 en Madrid

El equipo inglés dominó la final desde el principio y sumó su segunda corona en tres años. Su rival no pudo reeditar el triunfo de 2025.

No hizo falta llegar al tercer encuentro. Tras la victoria inicial de Delfina Brea y Martina Calvo ante Sofía Araújo y Claudia Jensen por 7-5 y 6-3, la dupla formada por Martín Di Nenno y Juan Tello logró el punto definitivo al batir a Fede Chingotto y Momo González por 7-6 y 6-2.

"El valor de ganar esta competición es muy alto. Aquí jugamos los mejores jugadores y eso le da un valor extra. Cada uno tiene que sumar puntos y se vive cada partido como si fuera propio, es peor estar fuera que dentro de la pista", comentó la número uno del mundo, Delfi Brea.

"Veníamos al torneo con la ambición de conseguir el título y tenemos muchas ganas de compartir momentos juntos. Tenemos un equipazo y este torneo se nos da bien. Nosotros lo disfrutamos y, en mi caso, ojalá pueda seguir compartiendo más momentos con Juan", afirmó Martín Di Nenno al terminar la final.

En el plano individual, Federico Chingotto, Delfina Brea y Marc Sintés se han llevado el MVP masculino, femenino y Next Gen del torneo.

El RL9 de Robert Lewandowski consiguió el tercer puesto en las categorías masculina y femenina de la Hexagon Cup de pádel, tras las victorias de las duplas formadas por Agustín Tapia y Jon Sanz y Ari Sánchez y Andrea Ustero, respectivamente.