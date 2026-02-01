El RL9 de Robert Lewandowski consigue los bronces de la Hexagon Cup de pádel

La pareja compuesta por Tapia y Sanz derrotó por 6-4 y 6-2 a Arturo Coello y Edu Alonso, del Team BELLA Puerto Rico. En un duelo de números uno del mundo, el equipo del polaco líder tras la jornada del viernes y fuera de la final, acabó el torneo con mejor sabor de boca gracias a la victoria en la final de consolación.

En el cuadro femenino, también con un duelo entre el RL9 y el Team BELLA Puerto Rico, se saldó con una nueva victoria para el conjunto de Lewandowski, tras el triunfo también por 6-2 y 6-4 de Sánchez y Ustero ante Bea González y Bea Caldera, en el encuentro que abrió la jornada en el estadio central Manolo Santana.

La final de esta tercera edición de la Hexagon Cup se disputará este mismo domingo a tres partidos a partir de las 16.00 horas en el estadio central Manolo Santana de la Caja Mágica de Madrid entre los dos únicos equipos que saben lo que es levantar este trofeo, el ADvantage del extenista británico Andy Murray y el KRÜ Padel by Taktika del exfutbolista argentino Sergio 'Kun' Agüero.