Rotterdam y Doha, próximos desafíos de Alcaraz

El murciano, que se tomará unos días de descanso, tiene previsto acudir a Rotterdam, que se jugará del 9 al 15 de febrero. El número uno del mundo logró el título en este evento de Países Bajos la pasada temporada. Después, su hoja de ruta incluye, seguidamente, del 16 al 22, el torneo de Doha.

Lo siguiente en el calendario del ganador de siete títulos del Grand Slam son los torneos Masters 1000 en Estados Unidos, en Indian Wells, del 4 al 15 de marzo y, después, el de Miami, del 18 al 19 de ese mes.

Carlos Alcaraz, con su victoria en el Abierto de Australia, ha consolidado su condición de número uno del mundo tras ganar al serbio Novak Djokovic y pone tierra de por medio respecto al italiano Jannik Sinner, segundo en la clasificación.

Con el triunfo, Alcaraz, que nunca había pasado de los cuartos de final en Melbourne, suma 13.650 puntos en el ranking ATP y supera en 3.350 puntos a Sinner, que defendía el título conseguido el año pasado.

Alcaraz tiene asegurado mantener el primer lugar en los próximos meses, aunque todo lo que sume Sinner en los eventos que dispute será añadido a su puntuación porque en el 2025 no jugó hasta el Masters 1000 de Roma por la sanción de tres meses por dopaje.