Alcaraz extiende su dominio; Djokovic regresa al tercer puesto

Con la victoria, Alcaraz, que nunca había superado los cuartos de final en Melbourne, suma 13.650 puntos en el ranking ATP y aventaja en 3.350 puntos a Sinner, que defendía el título conseguido el año pasado.

Alcaraz tiene asegurado mantener el primer puesto en los próximos meses, aunque todo lo que sume el italiano en los torneos que dispute será añadido a su puntuación porque en el 2025 no jugó hasta el Masters 1000 de Roma por la sanción de tres meses por dopaje.

Con 19 años y 130 días, Alcaraz se convirtió en el número 1 mundial más joven de la historia tras ganar el título en el Abierto de Estados Unidos de 2022. Volvió a la cima por primera vez en casi dos años tras ganar el título en el Abierto de Estados Unidos el año pasado y se ha mantenido en la cima durante todas las semanas menos una desde entonces. Comienza su quincuagésima sexta semana como número uno.

Djokovic, que había iniciado el torneo en el cuarto lugar de la lista universal, sube al tercer puesto con 5.280 puntos en detrimento del alemán Alexander Zverev, finalista el pasado curso y que cayó ante Alcaraz en la semifinal del Abierto de Australia.

Dentro del top diez se intercambian sus posiciones los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton. El primero sube dos plazas, a la séptima, y el segundo baja dos, a la novena.

Mientras el ruso Daniil Medvedev se instala undécimo, el español Alejandro Davidovich retrocede al decimoquinto puesto, el argentino Francisco Cerúndolo sube dos, al decimonoveno, y su compatriota Sebas Báez al trigésimo quinto, dos por encima de Jaume Munar.

También suben los argentinos Camilo Ugo Carabelli, al 48, Tomás Martín Etcheverry, al 54, y Francisco Comesaña, al 64, en tanto que Mariano Navone retrocede uno y es el 75 de una lista en cuyo top cien entra el también albiceleste Thiago Agustín Tirante, ahora el 95 tras subir ocho plazas.

El español Pablo Carreño baja al 100, el chileno Cristian Garín al 92, Roberto Bautista progresa al 89 y Pedro Martínez retrocede al 77.