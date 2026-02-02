Badosa y Bucsa eliminadas en Abu Dabi

No tuvo suerte Badosa que cayó ante la rusa Aliaksandra Sasnovich por 4-6, 6-3 y 1-6. Sasnovich rompió el servicio de Badosa en hasta dos ocasiones en el primer set y aunque la española logró ponerla en aprietos durante la segunda manga, la tenista rusa se mostró implacable en el último parcial del encuentro en donde tan solo concedió un juego.

Por su parte, Cristina Bucsa sucumbió en dos sets ante la británica Sonay Kartal por 6-3 y 7-6 (8). Bucsa comenzó rompiéndole el servicio en el primer juego a la tenista natural de Brighton pero acabaría cediendo sus dos siguientes servicios instantes después. En un segundo parcial mucho más parejo, la tenista española logró remontar y colocarse en tablas en el quinto juego pero ya en el tiebreak, la británica se mostró mucho más acertada.

Jessica Bouzas, la otra española del torneo, no pudo disputar su partido de fase previa ante su compatriota Paula Badosa debido a unos problemas físicos.