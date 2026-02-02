Carlos Alcaraz no defenderá el título en el torneo de Róterdam

"El ganador del Abierto de Australia llegó a la conclusión de que, tras el esfuerzo realizado durante las últimas dos semanas, necesita más tiempo para volver a la acción", señalan.

"Tras consultarlo con mi equipo, tuve que tomar la difícil decisión de retirarme del ABN AMRO Open. Necesito tiempo para descansar después de la larga serie de partidos en Australia. Es una decepción no poder volver después de mi título del año pasado. Lo pasé muy bien el año pasado en Róterdam y espero volver pronto. Deseo a los aficionados y a la organización una semana estupenda", informó el propio Alcaraz a los organozadores.

El director del torneo, Richard Krajicek, señala en la web del certamen que "el Abierto de Australia fue largo y duro para Carlos. Es una gran pena, tanto para él como para nosotros, que sus magníficos resultados allí le impidan participar en Róterdam".

Con la baja de Carlos Alcaraz, el alemán Alexander Zverev se convierte en el primer favorito. El número cuatro del mundo tendrá como rivales a Alex de Miñaur, Felix Auger-Aliassime, Alexander Bublik y Jack Draper, entre otros. También participarán los antiguos ganadores Daniil Medvedev y Stan Wawrinka.

El puesto de Alcaraz lo ocupará Giovanni Mpetshi Perricard, el primer suplente en la lista de inscritos.