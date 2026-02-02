Elena Rybákina se intercambia el tercer puesto con Gauff; Badosa desciende 39 puestos

Con la victoria, Rybákina consigue la mejor posición de su carrera y logra el segundo Grand Slam de su carrera, tras hacerse con el primero en Wimbledon en 2022, y suma 7.610 puntos en el ránking ATP, tan solo 368 puntos menos que la polaca Iga Swiatek. Le separan 3.380 puntos de Sabalenka.

La estadounidense Coco Gauff, que hasta el momento tenía el tercer puesto con 6.423 puntos, baja dos puestos en la clasificación, tras perder en cuartos de final contra la ucraniana Elina Svitolina, décima del ránking mundial.

El descenso más notable para el tenis español femenino se lo llevó Paula Badosa, que bajó 39 posiciones y pasa de la 25 posición de diciembre y estrena febrero en la 65 con 966 puntos, tras caer en la segunda ronda del Abierto de Australia contra la rusa Oksana Selekhmetova.

Por su parte, Jessica Bouzas descendió dos puestos y está en la posición 42, con 1.2020 puntos, tras perder en la primera ronda del Abierto de Australia. La española Cristina Busca también bajó cinco puestos, hasta el 57 y 1.069 puntos.

Dentro del top 10, se mantuvieron en su posición: la estadounidense Amanda Anasimova, en el cuarto puesto y 6.680 puntos; la también estadounidense Jessica Pegula con 6.103; la rusa Mirra Andreeva con 4.731 y la italiana Jasmine Paolini con 4.267. Sí hubo movimiento en la tabla con la suiza Belinda Bencic, que subió un puesto en la clasificación, novena, y se hace con 3.342 puntos y la ucraniana Elina Svitolina subó dos puestos, de la duodécima a la décima plaza, tras llegar a cuartos de final y vencer con solvencia a Gauff.

La argentina Solana Sierra se mantuvo en la posición 63 con 987 puntos, la brasileña Beatriz Haddad desciende siete puestos hasta el 68º lugar, la colombiana Camila Osorio sube cuatro puestos y llega a la barrera del 80 y la mexicana Renata Zarazúa cae hasta la posición 92, 12 puestos menos, tras perder en la primera ronda del Abierto de Australia tanto en individual como en dobles, y retirarse en el Abierto de Abu Dhabi este domingo.