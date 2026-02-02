Martínez cae y Bautista sigue adelante en el torneo de Montpellier

Roberto Bautista se enfrentaba a Christopher O'Connell, número 119 del ranking ATP. El veterano tenista español defendió con comodidad su saque durante el primer set, y aguantó diez juegos sin recibir ningún punto de rotura en contra.

Eso cambió cuando el set marchaba 5-5. O'Connell, que había estado cerca de perder su saque en el juego anterior, se puso 0-40, por lo que gozó de tres bolas de 'break'. Bautista salvó las dos primeras, pero no pudo evitar que el australiano le arrebatara el servicio y se llevara el set en el siguiente juego.

El tenista español tiró de veteranía para no verse afectado por el set en contra, y empezó el siguiente salvando su servicio y rompiendo el del australiano. Recuperando la contundencia del inicio del partido, resolvió la manga y forzó el tercer set.

En el definitivo, Bautista empezó con buen pie, pero el encuentro estaba muy igualado. Con 5-4 favorable a O'Connell en el marcador, el español salvó dos bolas de partido. Después, rompió el servicio al australiano y, sacando para hacerse con la victoria, le endosó un juego en blanco a O'Connell y se llevó el triunfo por 5-7, 6-3 y 7-5.

Por su parte, Pedro Martínez, que fue eliminado del Abierto de Australia por Novak Djokovic y había competido también en el Challenger de Quimper, se enfrentaba al francés Adrian Mannarino. El español estuvo a punto de romper el servicio en el primer saque de Mannarino, pero el francés sobrevivió a dos puntos de 'break'.

Sin pérdidas de servicio para ninguno de los dos tenistas, el primer set se fue al 'tie break'. Ahí, el francés, número 70 de la clasificación ATP, inclinó la balanza a su favor desde el primer saque de Martínez y se llevó el desempate por 7-3.

En el segundo set, el español perdió su saque en el segundo juego, por lo que Mannarino se colocó 0-3. Una nueva rotura de servicio favorable al francés en el sexto juego dejó el set y el encuentro vistos para sentencia (7-6 (3) y 6-1).

La participación española en los dieciseisavos de final del torneo se completará este martes con el cruce entre Pablo Carreño y el serbio Miomir Kecmanovic, previsto para las 12.30 horas CET.