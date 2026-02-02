Rotterdam, Indian Wells, Miami y la gira de tierra, próximos retos para Alcaraz

El tenista de El Palmar (Murcia), quien a sus 22 años es el número 1 del mundo con más diferencia sobre el italiano Jannik Sinner, en concreto 3.350 puntos -13.650 frente a 10.300-, regresará a Europa para disputar ese campeonato que se celebrará también en pista dura y bajo techo del 9 al 15 de febrero.

Seguidamente acometerá la primera gira americana de la temporada con su participación en los Masters 1.000 de Indian Wells, del 4 al 15 de marzo; y Miami, del 18 al 29 de ese mes.

Son las próximas citas que aparecen en el calendario de Carlos Alcaraz, quien ya en abril se pasará a la tierra batida compitiendo en Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma para llegar a Roland Garros, segundo Grand Slam del curso, fijado del 24 de mayo al 7 de junio, en el que también defenderá el título que conquistó en 2024 y en 2025.

En esa parte de la temporada el pupilo de Samuel López pondrá en juego muchos puntos de los que acumula porque el pasado ejercicio se llevó los trofeos de Montecarlo y Roma, además del que se llevó en París.

