02 de febrero de 2026 - 07:15

Rotterdam, Indian Wells, Miami y la gira de tierra, próximos retos para Alcaraz

Murcia (España), 2 feb (EFE).- El español Carlos Alcaraz, tras ganar ayer en el Abierto de Australia, tendrá unos días de descanso hasta volver a la competición la próxima semana en el ATP 500 de Rotterdam, donde defenderá el título que conquistó el pasado año en esa ciudad de Países Bajos.

El tenista de El Palmar (Murcia), quien a sus 22 años es el número 1 del mundo con más diferencia sobre el italiano Jannik Sinner, en concreto 3.350 puntos -13.650 frente a 10.300-, regresará a Europa para disputar ese campeonato que se celebrará también en pista dura y bajo techo del 9 al 15 de febrero.

Seguidamente acometerá la primera gira americana de la temporada con su participación en los Masters 1.000 de Indian Wells, del 4 al 15 de marzo; y Miami, del 18 al 29 de ese mes.

Son las próximas citas que aparecen en el calendario de Carlos Alcaraz, quien ya en abril se pasará a la tierra batida compitiendo en Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma para llegar a Roland Garros, segundo Grand Slam del curso, fijado del 24 de mayo al 7 de junio, en el que también defenderá el título que conquistó en 2024 y en 2025.

En esa parte de la temporada el pupilo de Samuel López pondrá en juego muchos puntos de los que acumula porque el pasado ejercicio se llevó los trofeos de Montecarlo y Roma, además del que se llevó en París.

