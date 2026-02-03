Alcaraz logra un 87,5% de éxitos en Grand Slam y un 79% en los demás torneos del circuito

En los campeonatos en los que se mide a los más grandes, el jugador murciano acostumbra a elevar el nivel y, con el Abierto de Australia recién conquistado, acumula siete major en sus vitrinas -ya tenía dos en el de Estados Unidos, otros dos en Wimbledon y dos más en Roland Garros-, todo ello en 20 participaciones y ocho finales disputadas -sólo perdió la última en Londres ante el italiano Jannik Sinner por 6-4, 4-6, 4-6 y 4-6-.

Ese partido es el único que no venció de los 28 últimos jugados por Alcaraz en los campeonatos de más prestigio y repercusión. Comenzó 2026 ganando en Melbourne cuando en 2025 se impuso en el Abierto de Estados Unidos. Antes había caído en la referida final de Wimbledon y conquistado el título en Roland Garros.

Es la segunda vez que enlaza dos major ganados consecutivos, pues en 2024 fue campeón en la tierra batida parisina y, posteriormente, en la hierba londinense.

Su bagaje global en ese tipo de torneos es de 91 encuentros ganados y sólo 13 perdidos, lo que arroja un sobresaliente 87,5 % de éxitos.

En el circuito ATP, incluyendo en esas selectas citas, su promedio es del 81,5 % (287-65) y, sin contar lo hecho en los cuatro grandes, los registros de Alcaraz son de 196 victorias y 52 derrotas para un 79 %. Los números enseñan una evidencia, la de que Alcaraz está para los más grandes desafíos.