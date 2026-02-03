Djokovic estará disponible si Serbia avanza, dijo el capitán de Serbia Viktor Troick

“Novak cree que Serbia puede seguir avanzando en la Copa Davis y a él le gustaría jugar y seguir representando a su país”, afirmó Troick en conferencia de prensa previo al encuentro ante los chilenos que se jugará a partir de este sábado en la arcilla del Court Central del Estadio Nacional, en Santiago.

El tenista número 3 del ranking ATP, declinó ser parte de esta serie para concentrarse en sumar puntos en el circuito y recientemente disputó la final del Abierto de Australia, en la que cayó frente al español Carlos Alcaraz.

“Por más de 20 años ha jugado para nuestro país con pasión. En los últimos años no ha sido fácil para él jugar en diferentes superficies, con los Abiertos, y no es fácil para él no estar con el equipo. Quiere jugar cuando está disponible e igual nos brinda su apoyo”, agregó.

Troick comentó que tampoco era realista esperar su presencia, tras disputar la final de Australia, y matizó su ausencia y la de Miomir Kecmanovic, Hamad Medjedovic y Laslo Djere, quienes son los tenistas serbios con mejor ranking.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Obviamente vinimos sin nuestros mejores cuatro jugadores y la expectativa que tenemos es jugar y pelear. Chile es un equipo duro, es favorito, será una tarea difícil para mis jugadores, pero respetamos a los otros jugadores que han venido”, dijo.

El capitán serbio comentó que en su equipo tiene jóvenes que están en sus primeros pasos como Branko Djuric (20) y Ognjen Milic (18), pero que ellos han venido “a competir” y cuenta con la experiencia de Dusan Lajovic, quien será un guía para lo nóveles tenistas.

“Es el más experimentado en nuestro equipo en este momento y su rol es ayudar a los más jóvenes a preparar los partidos, en una serie con un público (chileno) como este, que será desafiante para ellos. Él conoce la hinchada sudamericana y sabe que no es fácil”, reconoció.

Troick comentó su labor de traspasar a los más jóvenes para que tengan esa pasión por el equipo: “no es fácil, es una generación diferente. Novak dijo que no tenemos excusas para jugar por nuestro país, independientemente de las superficies hay que jugar por la gloria de tu país”.