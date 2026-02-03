Massú, ante la ausencia de Djokovic, dice que siempre quiere enfrentar a los mejores

“Creo que cuando uno se dedica al tenis uno quiere hacer historia y cosas importantes, para eso uno quiere enfrentarse a los mejores. Si hubiera venido Djokovic, hubiera sido increíble, es uno de los deportistas más grandes de la historia”, afirmó Massú en conferencia de prensa.

El medallista olímpico añadió que “jugar contra España, allá, también es una motivación. Estoy pensando en el presente, pero también en lo que viene y siempre queremos jugar con los mejores”, complementó sobre el próximo rival en caso de vencer a los serbios.

“La Copa Davis siempre tiene presión, pero para eso se juega y nosotros estamos enfocados en ganar y seguir avanzando”, dijo sobre la serie que se inicia este sábado.

Massú consideró que Chile tiene que estar preparado para jugar “contra quien sea, tenga mayor ranking o no, y hacer nuestro mejor trabajo”, incluso en su condición de local en la arcilla del Court Central del Estadio Nacional, en Santiago.

“No es primera vez que vamos a ser favoritos, a veces nos ha tocado no serlo, pero independiente de los papeles, los partidos hay que jugarlos”, aseguró.

El capitán chileno comentó que contarán con el apoyo de cerca de cinco mil personas en el público. “Más que preocuparme si viene un jugador más o menos del rival, me preocupo en prepararme”.

“Es una serie en la que hay que ganar tres puntos y parar el mejor equipo posible”, sentenció.

Massú tendrá a su equipo completo compuesto por Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry, Tomás Barrios, Cristian Garín y Matías Soto, pero que no han tenido un buen arranque de temporada en el circuito por lo que está meditando el orden de juego en el que pondrá a sus tenistas.

“Uno tiene una idea de los entrenamientos, hay bastante factores de contra quién jugamos y hay que ser inteligentes, puedo jugar con eso y hacerlos pensar un poquito a ellos y ellos a mí, es un poco un partido de ajedrez”, cerró.