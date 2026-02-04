Daniel Vallejo, 104 de la ATP, lidera a Paraguay en su llave de Copa Davis ante Rumania

Vallejo, un diestro de 21 años que tiene el revés a dos manos como unas de sus mayores armas, jugará, al menos, el sencillo que abre la serie el día viernes.

"No siento presión, esta serie la voy a disfrutar muchísimo porque sé que en casa vamos a tener el apoyo de nuestra gente", dijo Vallejo a EFE tras la presentación del equipo, que también integran Martín Vergara, Hernando Escurra y Santino Núñez, otra pieza fuerte de los locales.

Los partidos se disputarán en la cancha de polvo de ladrillo del Club Internacional de Tenis de Asunción, la capital de Paraguay.

"Espero jugar mi mejor tenis y que consigamos la victoria, sé que tendremos muchas opciones gracias al apoyo de nuestra gente", añadió Vallejo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paraguay disputará esta serie de 'playoffs' tras su categórico triunfo de septiembre pasado ante Pakistán (3-0).

Serán sus primeros partidos del Grupo I tras 22 años de ausencia en la categoría.

"Fueron muchos años esperando este momento", dijo a medios el presidente de la APT, Julio Ferrari.

El ganador de la llave jugará el Grupo Mundial I, mientras que el derrotado irá ante los perdedores del Grupo Mundial II en septiembre próximo.

"El rival es muy duro, todos los puntos van a ser complicados, pero tenemos muchas chances de pasar, nuestro mejor tenista está pasando por un momento espectacular", dijo por su parte el capitán del equipo paraguayo, Paulo Carvallo.