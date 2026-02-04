El tenista brasileño Gustavo Tedesco, suspendido dos años y tres meses

Madrid, 4 feb (EFE).- El tenista brasileño Gustavo Tedesco ha sido sancionado con dos años y tres meses de suspensión y una multa de 15.000 dólares (12.000 euros), tras admitir seis infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), según informó este miércoles la Agencia para la Integridad del Tenis (ITIA).