El dominicano Cid enfrentará al letón Ozolins en el Grupo II Mundial de la Copa Davis

El segundo choque lo jugarán el local Nick Hardt y el europeo Robert Strombachs.

El sábado, los dominicanos Peter Bertrán y Enmanuel Muñoz chocarán contra los letones Robert Strombachs y Karlis Ozolins, en el partido de dobles, precisó la Federación Dominicana de Tenis.

La serie concluirá ese mismo día con los partidos entre Cid y Strombachs y Hardt ante Ozolins.

Con ambos equipos preparados y motivados, la serie promete emociones intensas y un espectáculo deportivo de alto nivel.

Dominicanos y letones jugarán el play-off del Grupo II.

El Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, en la provincia de Santo Domingo, será la sede de los enfrentamientos entre dominicanos y letones.

"Exhortamos a la afición a que venga y disfrute de un nivel de tenis muy alto. Es una oportunidad única de ver a grandes talentos de República Dominicana y Letonia", expresó el vicepresidente de la Federación Dominicana de Tenis, Sergio Tobal.