Griekspoor elimina a Carreño

Griekspoor tardó 66 minutos en superar a Carreño, al que ya venció en Marrakech el pasado año. El neerlandés, vigésimo noveno del ránking ATP, con tres títulos en su carrera, jugará en cuartos con el francés Droguet que, previamente, remontó al estadounidense Aleksandar Kovacevic, octavo favorito por 4-6, 7-6(5) y 6-4.
Carreño, ahora 100 del mundo y que logró su primera victoria de 2026 ante el serbio Miomir Kecmanovic en el duelo de primera ronda, fue incapaz de poner en dificultades al neerlandés, que logró el triunfo.