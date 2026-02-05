Norrie y Draper acercan a Gran Bretaña a la segunda ronda

La ausencia de Casper Rudd, baja por su reciente paternidad, ha reducido notablemente las posibilidades de Noruega, que se ha quedado sin margen de error en el choque que disputa como anfitrión y que abre los enfrentamientos de la primera ronda de la competición que se disputan a lo largo del fin de semana.

Gran Bretaña se mostró superior y cerró la primera jornada sin perder un solo set. Primero, Jack Draper venció a Viktor Durasovic por 6-2 y 6-2, y después Norrie superó al joven Nikolai Budkov Khaer, que tuvo una significativa ventaja en la segunda manga (4-1) que perdió tras encajar un parcial de 5-0 que le costó el partido.

El viernes está previsto el duelo de dobles y los dos individuales restantes. El que gane esta serie se enfrentará en la siguiente eliminatoria al vencedor del duelo entre Australia y Ecuador que comienza el sábado.

. Viernes y sábado: Chile-Serbia, Alemania-Perú, Croacia-Dinamarca, Japón-Austria y Canadá-Brasil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

. Sábado y domingo: Ecuador-australia, Bulgaria-Bélgica, India-Países Bajos, Corea del Sur-Argentina, Hungría-Estados Unidos, República Checa-Suecia y Francia-Esolvaquia.

España, exenta de esta fase como finalista de la pasada edición, jugará en segunda ronda, prevista para septiembre, contra el ganador del duelo entre Chile y Serbia.

La fase final entre ocho está para noviembre en Bolonia entre los siete ganadores de la segunda eliminatoria más al vigente campeón, Italia.