Gran Bretaña accede a segunda ronda de clasificación; Alemania se acerca y Perú se aleja

Croacia y Dinamarca y Japón con Austria, que acabaron con empate a una victoria, dejaron todo pendiente de la segunda jornada.

Gran Bretaña, con Jack Draper y Cameron Norrie, acercaron al combinado británico al objetivo, sellaron el pase con el triunfo en el duelo de dobles en la serie jugada en el Adderud Arena de Oslo. Julian Cash y Lloyd Glasspool vencieron a Nicolai Budkov Kjaer y Viktor Durasovic por 6-2, 2-6 y 7-6(5) y cerraron el enfrentamiento.

Después, en un choque sin trascendencia, Jacob Fearnley redondeó el triunfo británico al ganar a Budkov Kjaer por 3-6, 6-3 y 10-7.

El conjunto de Leon Smith espera rival para la segunda ronda que saldrá del duelo entre Australia y Ecuador.

Alemania hizo los deberes y se quedó a un triunfo de lograr el éxito contra Perú en el enfrentamiento que se disputa en el pabellón Castello Dusseldorf. El combinado sudamericano de Luis Horna se quedó sin margen de error. Necesita ganar los tres partidos del sábado para lograr su objetivo.

Este viernes, no tuvo opción y el equipo europeo fue superior. Ganó sin sobresaltos sus compromisos. Yannick Hanfmann ganó a Gonzalo Bueno por 6-4 y 6-4 y después, Jan Lennard Struff a Juan Pablo Varillas por 6-4 y 6-2.

El sábado la jornada se abrirá con el duelo de dobles entre Kevin Krawietz y Tim Puetz ante Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino. Y finalmente, los individuales previstos son el de Jan Lennard Struff contra Gonzalo Bueno y Yannick Hannfmann ante Juan Pablo Varillas.

El ganador del choque de Dusseldorf se enfrentará al que gane del cara a cara entre Dinamarca y Croacia que se disputa en el Arena Varazdin y que dejó todo abierto para la segunda sesión (1-1).

El día se abrió con el triunfo de Elmer Moeller, que puso por delante a Dinanamrca cuando venció por 6-4 y 7-6(3) a Matej Dodig. Después, el equipo local equilibró la situación después de que Dino Prizmic batiera a August Holmgren por 5-7, 6-0 y 6-2.

Para el sábado está fijado el partido de dobles entre Nikola Mektic y Mate Pavic ante Augusto Holmgren y Johannes Inglildsen. Después, Prizmic jugará contra Moeller y Dodig contra Holmgren en caso de que sea necesario.

También igualado (1-1) acabó el primer día de choque entre Japón y Austria en el Ariake Colosseum de Tokio. Tomó ventaja el combinado asiático de Go Soeda con la vitoria de Yosuke Watanuki ante Sebastian Ofner (6-3 y 6-4) pero después, Jurij Rodionov se impuso a Shintaro Mochizuki por 6-4 y 7-5.

El sábado, en dobles, está previsto el partido entre Yosuke Watanuki y Takeru Yuzuki contra Alexander Erlel y Lucas Miedler. A continuación Mochizuki ante Ofner y Watanuki con Rodionov.

El ganador se medirá en segunda ronda clasificatoria contra el que gane del choque entre Bélgica y Bulgaria.

El cara a cara entre Chile y Serbia, de donde saldrá el rival de España, exenta de la primera ronda, cerrará la sesión de este viernes.

El sábado comenzarán los duelos entre India y Países Bajos, Corea del Sur y Argentina, Bulgaria contra Bélgica, Hungría frente a Estados Unidos, República Checa con Suecia, Canadá con Brasil y Francia contra Eslovaquia.