Australia pierde a Thompson y el sustituto Hijikata pierde el primer punto ante Ecuador

El primer partido, disputado en la cancha principal del Quito Tenis y Golf Club de la capital ecuatoriana y que sufrió un retraso de dos horas por una lluvia persistente, se definió en tres sets por 6-4, 1-6 y 6-4.

Guillén, que ocupa el puesto 195 de la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), debió exigirse a fondo para imponerse a Hijikata (114) que, tras perder el primer set, se repuso en el segundo.

La disputa del set final resultó pareja, pues estuvo empatado a cuatro juegos, hasta que Guillén logró la victoria.

El segundo partido de la primera jornada entre ecuatorianos y australianos lo jugarán Andrés Andrade y James Duckworth.

El ganador de la primera ronda entre Ecuador y Australia se enfrentará en septiembre próximo a Gran Bretaña, que eliminó por 4-1 a Noruega.