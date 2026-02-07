Ecuador suma dos victorias ante Australia en una jornada interrumpida por la lluvia

El partido de fondo entre el ecuatoriano Andrés Andrade y el australiano James Duckworth fue suspendido en el tercer set cuando el juego favorecía al oceánico por 5-4.

Tras la reanudación, el ecuatoriano tuvo una espectacular remontada y ganó por 3-6, 6-3 y 7-5.

La jornada inició dos horas después de lo previsto debido a una fuerte lluvia que cayó en el Quito Tenis y Golf Club, donde se disputa la serie.

En el primer set, Duckworth, ubicado en el puesto 83 de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), resolvió cada juego en forma precisa para imponerse por 6-3, pero el ecuatoriano, empujado por su público, ganó el segundo set también por 6-3.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La lluvia resultó la mejor aliada para Andrade (273), pues ocasionó la suspensión del partido cuando el australiano estaba a un juego de ganarlo.

El frío de Quito, ubicado a 2.850 metros sobre el nivel del mar, y el aliento de los fanáticos ecuatorianos, resultaron determinantes para que Ecuador quedara a un punto de la ansiada clasificación a la segunda ronda de los Qualifiers.

El primer partido también se definió a favor del ecuatoriano Álvaro Guillén en tres sets por 6-4, 1-6 y 6-4 sobre el australiano Rinki Hijikata, que reemplazó a Jordan Thomson debido a una lesión que tuvo previo al encuentro.

Guillén, que ocupa el puesto 195 en el ranking de la ATP, debió extremarse para imponerse a Hijikata (114) que, tras perder el primer set, se repuso en el segundo.

La disputa del set final resultó pareja, pues estuvo empatado a cuatro juegos, hasta que Guillén logró la victoria.

La jornada final se disputará este domingo con un partido de dobles entre los ecuatorianos Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar y los australianos Rinki Hijikata y Jason Kubler.

Posteriormente se enfrentarán Guillén contra Duckworth y Andrade contra el tenista que decida el capitán australiano, Lleyton Hewitt, para reemplazar nuevamente a Thompson.

El ganador de esta primera ronda se enfrentará en septiembre próximo a Gran Bretaña, que eliminó por 4-1 a Noruega.