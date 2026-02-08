Argentina abocada a la permanencia; Corea del Sur, a segunda ronda

El cuadro sudamericano fue incapaz de ganar uno de los dos duelos de individuales de la última jornada y el conjunto asiático remontó la ventaja de su adversario y selló su pase a la segunda ronda clasificatoria.

Thiago Tirante, que ganó a Hyeon Chung, y Soon Woo Kwon, que batió a Marco Trungelliti, dejaron el enfrentamiento equilibrado tras la primera jornada. Después, el dobles que formaron Guido Andreozzi y Federico Agustín Gómez batió a Jsung Nam y Ulsung Park por 6-3 y 7-5 y puso con ventaja a los visitantes.

Pero después, Corea, sin margen de error, aprovechó su condición de local para amarrar la victoria después de que Soon-Woo Kwon superara a Thiago Tirante por 6-4, 4-6 y 6-3, y Hyeon Chung a Marco Trungelliti por 6-4 y 6-3.

Argentina se queda fuera del camino hacia la fase final, que se acerca para Corea del Sur. El cuadro sudamericano conocerá a un rival tras el sorteo previsto que saldrá de Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Neuva Zelanda, Mónaco, Lituania, turquía, Polonia y Paraguay.

Corea del Sur se medirá en la segunda ronda de clasificación al equipo que gane la eliminatoria entre Países Bajos y la India.