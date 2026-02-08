Chile rival de España; Ecuador tumba a Australia, India a Países Bajos y Corea a Argentina

Además de Chile, Ecuador sorprendió a Australia, Corea del Sur a Argentina e India a los Países Bajos para situarse en la segunda ronda de las 'Qualifiers', fijada para septiembre, paso previo a la fase final prevista para noviembre, en Bolonia, donde espera Italia, actual campeona.

Alemania, Croacia, Gran Bretaña, Bélgica, Austria, Estados Unidos, Repúlbica Checa, Francia y Canadá, completan las trece plazas que acceden, junto España, subcampeona, en el siguiente tramo del torneo.

Por otro lado, además de Serbia, Perú, Dinamarca, Australia, Noruega, Bulgaria, Japón, Países Bajos, Argentina, Hungría, Suecia, Eslovaquia y Brasil, derrotados en esta primera eliminatoria de clasificación, se jugarán la permanencia en el grupo mundial ante los vencedores del Grupo Mundial I.

España tendrá que viajar a Chile en septiembre con el objetivo de volver a disputar la Final entre Ocho. El cuadro chileno apabulló a Serbia (4-0) que no contó con Djokovic. Será el equipo sudamericano el adversario de la Armada y no el balcánico, que partía como favorit.

Alemania se impuso a Perú (4-0) y Croacia a Dinamarca (3-1). Ecuador no dio opción a Australia, habitual inquilino de la fase final y el segundo equipo con más títulos. Gran Bretaña ganó a Noruega en Oslo, sin Casper Ruud (0-4) y Bélgica se impuso a domicilio a Bulgaria (0-4).

Austria ganó a Japón y la India tumbó como local a Países Bajos, hace dos años subcampeona del torneo. Corea remontó a Argentina con la victoria de los dos últimos partidos individuales mientras Estados Unidos cumplió y arrolló a Hungría (0-4). La República Checa, vencedora ante Suecia (3-1) y Francia, ante Eslovaquia (3-1), avanzaron hacia el objetivo que también logró Canadá, superior a Brasil (3-2).

-- Eliminatorias de la segunda ronda (18 al 20 septiembre)

- Los siete vencedores disputarán, junto a Italia, vigente campeona, la final entre ocho del 18 al 23 noviembre, en Bolonia.