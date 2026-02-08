Ecuador elimina a Australia y jugará ante Gran Bretaña la segunda ronda de la Copa Davis

Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo otorgaron la clasificación anticipada a Ecuador al imponerse por 7-6 (7-5) y 6-4 a los australianos Rinky Hijikata y Jordan Thompson, que apareció en esta jornada tras superar una lesión que le impidió enfrentarse en la víspera a Álvaro Guillén.

El capitán ecuatoriano, Raúl Viver, tenía puestas sus mayores expectativas en el punto de dobles, no solo por la sincronización, el entendimiento y el buen momento de Escobar e Hidalgo, sino también por su mayor adaptación a la altitud de Quito.

La dupla local respondió con solidez y logró imponerse ante Hijikata y Thompson. La altura de la capital ecuatoriana, situada a 2.850 metros sobre el nivel del mar, volvió a ser un factor determinante, al incidir en el desgaste físico del equipo australiano.

Este triunfo se sumó a las dos victorias que Ecuador acumuló el sábado, cuando Guillén venció a Hijikata por 6-4, 6-1 y 6-4, mientras que en el segundo partido Andrés Andrade se impuso al australiano James Duckworth por 3-6, 6-3 y 7-5.

Está previsto que también se jueguen en el Quito Tenis y Golf Club los dos partidos de individuales pendientes, entre el Diego Hidalgo y Jason Kubler y entre Gonzalo Escobar y Rinky Hijikata.