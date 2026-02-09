Alcaraz continúa sólido en cabeza y Auger-Aliassime sube al sexto puesto

La victoria del norteamericano en el torneo de Montpellier (Francia) le permite progresar dos puestos y adelantar al estadounidense Taylor Fritz y al australiano Alex de Miñaur, que, por su parte, desciende dos.

El serbio Novak Djokovic cierra el podio con casi la mitad de puntos que Sinner y precede al alemán Alexander Zverev y al italiano Lorenzo Musetti, en tanto que cierran el 'top diez' el estadounidense Ben Shelton y el kazajo Alexander Bublik.

El español Alejandro Davidovich sube al decimocuarto puesto, Jaime Munar continúa en el 37, Roberto Bautista asciende cuatro plazas (85), Pedro Martínez retrocede diecisiete (94) y se instala en el cien Carlos Taberner.

Mientras, se mantiene decimonoveno el argentino Fran Cerúndolo y ascienden una posición el brasileño Joao Fonseca (33) y los también argentinos Sebastián Báez (34) y Camilo Ugo Carabelli (47).

