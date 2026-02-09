Davidovich supera al estadounidense Svajda en su estreno en Dallas

Davidovich, número 14 del ránking ATP, superó a Svajda (n.110) por 6-4 y 7-6(1) en una hora y 34 minutos de partido y se clasificó así a los octavos de final del torneo.
El malagueño se medirá en la siguiente ronda al ganador del cruce de dieciseisavos de final entre el estadounidense Alex Michelsen (n.41) y el búlgaro Grigor Dimitrov (n.43), que se disputará el martes.
Con su pase a los octavos de final, Davidovich ha igualado ya su mejor resultado en Dallas, el que firmó en 2025, en su única participación.
El otro tenista español en el cuadro principal en Dallas es Rafael Jodar, número 124 del mundo, que comenzará también este martes su andadura en el torneo y lo hará contra el canadiense Denis Shapovalov, número 40 y vigente campeón.
También se estrenará este martes el estadounidense Taylor Fritz, actual 7 del ránking ATP y primer cabeza de serie en Dallas.