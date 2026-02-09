La española Bucsa y la colombiana Arango se despiden a las primeras de cambio

Bucsa resistió dos horas y 34 minutos a Yastremska, que se llevó un duro partido por 6-4, 4-6 y 7-6 (5) y Arango cedió por 6-1 y 7-5 ante la china, que se enfrentará en segunda ronda a la segunda favorita, la kazaja Elena Rybakina, reciente ganadora del Abierto de Australia.