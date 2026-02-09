Sabalenka, invariable número uno; Alexandrova entra en el 'top diez'

Sabalenka acumula 10.990 puntos y sigue muy distanciada de la polaca Iga Swiatek (7.978) y de la kazaja Elena Rybakina (7.523), que continúan en el podio por delante de la estadounidense Amanda Anisimova (6.680), Coco Gauff (6.423) y Jessica Pegula (6.103).

La española Jessica Bouzas (45) y la colombiana Emiliana Arango (49) bajan tres puestos; las también hispanas Cristina Bucsa y Paula Badosa suben al 56 y al 64, respectivamente; y la argentina Solana Sierra al 62, la brasileña Beatriz Haddad Maia al 67 y la mexicana Renata Zarazúa al 91; en tanto que la cafetera Camila Osorio se mantiene en el 80.