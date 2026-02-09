Tomás Etcheverry y Pedro Martínez comienzan con el pie derecho en Buenos Aires

El local Tomás Etcheverry, que sufrió una descompensación estomacal durante el encuentro, comenzó su camino en el torneo con triunfo por 6-3 y 6-4 ante el italiano Andrea Pellegrino (145) en la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, en un duelo que se extendió por 1 hora y 39 minutos.

Por su parte, el español Pedro Martínez (94) se impuso con autoridad ante el argentino Lautaro Midón (229), el único local que atravesó con éxito la qualy, por 6-4 y 6-1 en 1 hora y 36 minutos de acción.

En el primer duelo del día, el boliviano Hugo Dellien (167) se impuso ante el bosnio Damir Dzumhur (62) por 6-4 y 6-1, para citarse en la próxima instancia con el local Francisco Cerúndolo (19), máximo favorito del torneo que se disputa en la arcilla del recinto porteño.

En el último partido de esta primera jornada, el checo Vit Kopriva (95) se impuso por 6-4, 3-6 y 6-4 ante el también argentino Álex Barrena (180) en un maratónico cruce que se extendió por 2 horas y 29 minutos.

El torneo, que sufrió las bajas de último momento del italiano Lorenzo Musetti (5 del ranking mundial) y de los franceses Gael Monfils (165) y Alexandre Muller (49), tendrá para este martes un programa de siete encuentros de primera ronda.

Los más destacados son los que librarán el local Federico Coria (322) ante el italiano Matteo Berrettini (58), el argentino Facundo Díaz Acosta (285), campeón de la edición 2024, contra el chileno Alejandro Tabilo (71) y el también anfitrión Román Andrés Burruchaga (104) frente al serbio Laslo Djere (91).

El Abierto de Argentina ha contado a lo largo de su historia con grandes figuras del tenis mundial ganadores de este título como el argentino Guillermo Vilas (máximo vencedor, con 8 conquistas), los españoles Rafael Nadal (2015), Carlos Alcaraz (2023), David Ferrer (2012, 2013 y 2014) y Carlos Moyá (1995, 2003 y 2006), el brasileño Gustavo Kuerten (2001), el checo Ivan Lendl (1981) y el austríaco Dominic Thiem (2016 y 2018), entre otros.

Con el habitual trofeo en forma de mate, esta edición 2026 presentó a la nueva mascota ‘Mati el Mate’, en un evento que en el predio renovó su “Zona de Fanáticos” con un restaurante cubierto, sets de DJ diarios y una exhibición de ‘influencers’ para mejorar la experiencia de los espectadores.