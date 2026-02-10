De Miñaur, a octavos de Róterdam en su debut ante Fils

De Miñaur se enfrentará en octavos a Aleksandar Vukic o al campeón de Rotterdam 2015, el suizo Stan Wawrinka, que está disputando su última temporada en el circuito.

El australiano, número 8 del ránking mundial, también amplió su ventaja como el jugador con más victorias en torneos ATP 500 desde el inicio de la temporada 2023.

Antes, el séptimo cabeza de serie, Tallon Griekspoor, batió con un doble 6-4 al francés Giovanni Mpetshi Perricard para firmar su undécima victoria en Róterdam y empatar con Tom Okker en el cuarto puesto entre los neerlandeses con más victorias en la historia del torneo.

Su próximo rival será otro francés, Quentin Halys, que se impuso con remontada al jugador local de 18 años y procedente de la previa Mees Rottgering por 3-6, 6-1 y 6-1 en una hora y 54 minutos. EDFE

