Nadal dice que el análisis de Mouratoglou era comparar "al Messi de hoy con el del Barça"

"No veo la polémica. Lo quité porque no quería generar polémica, pero la cuestión es que el análisis de aquél señor es erróneo, porque es como si analizas al Messi de hoy con el Messi que jugaba en el Barça o el Cristiano Ronaldo que juega hoy con el que jugaba en el Real Madrid, simplemente éste es mi punto de vista", ha señalado taxativo Nadal.

Y, al respecto, ha añadido: "Al final, cada uno hace su carrera y yo nunca dije que unos son mejores que otros, la carrera de cada uno marcará quiénes han sido mejores, y todos son grandes embajadores para nuestro deporte y creo que tenemos que estar felices de tener a alguien como Novak, que sigue ahí arriba después de tantos años en el circuito".

"Tener a Carlos (Alcaraz) es una bendición, pues es un gran jugador que nos representa por todo el mundo y encima esta llevando el tenis a un nivel increíble y creo que sólo podemos disfrutarlo y apreciarlo, eso es todo".

Ya en modo 'aficionado' tras su retirada, ha señalado entre sonrisas que ve el tenis "bien, disfrutándolo desde otro punto de vista; se ve más tranquilo y sin ningún tipo de sensación rara pues se terminó mi etapa de la manera que se tenía que terminar, alargué más de lo que hubiera imaginado mi carrera y ahora soy totalmente feliz al poder ver a compañeros míos triunfar y de alguna manera también disfruto con sus triunfos".

A la hora de valorar el posible vigésimo quinto 'grand slam' de Djokovic ha sido claro y no cree que "cambie nada en el tenis, la verdad, no creo ni que sea bueno ni que no lo sea".

"Al final creo que Djokovic ha dejado una carrera impresionante y sigue estando ahí porque de momento puede, y ya está, no creo que tengamos que analizar el tenis si gana uno o gana otro, tuvo una oportunidad en Melbourne que a estas alturas de su carrera, siendo honesto, no le quedan tantas, y creo que es de admirar lo que está consiguiendo", recalca Nadal sobre su antiguo rival serbio.

Nadal participó en la presentación del torneo de golf benéfico 'Cantabria Labs': "Siempre he disfrutado de la posibilidad de poder contribuir a mejorar la calidad de vida de otras personas, de hecho he crecido con ello, lo he visto en casa cuando era un niño y, después, cuando he tenido la posibilidad de contribuir es una gran suerte tener la posibilidad de apoyar a niños para que puedan tener un futuro distinto".

"Es una gran satisfacción y una gran alegría, esa es la realidad, aparte de lo que yo pueda contribuir, pues si sirve también un poco de inspiración a la sociedad para que todos los que podamos, cada uno en su medida, aportar nuestro granito de arena para que el mundo sea un poquito mejor, pues bienvenido sea", ha insistido Nadal.

Al ser preguntado sobre si Carlos Alcaraz era la actual 'promesa' del tenis español, Rafa Nadal ha sido contundente: "no, no, no es ninguna promesa, tiene siete 'grand slam' y para nada es una promesa, es ya una leyenda de nuestro deporte. Si vas a los grandes jugadores históricos con grandes 'slam', no hay tantos que tenga siete como él, osea que de promesa nada".