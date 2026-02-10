Swiatek y Rybakina, a octavos de Doha sin problemas

En su primer partido desde la derrota en cuartos de final ante la a la postre campeona la kazaja Elena Rybakina en el Abierto de Australia, Swiatek cedió solo ocho puntos el primer set para ganarlo por 6-0.

El segundo set fue más reñido, ya que Tjen, actualmente en el puesto 46 en la clasificación mundial, pero Swiatek rompió el servicio de su rival en el octavo juego y mantuvo su ventaja para cerrar el partido con un 6-3 tras una hora y 9 minutos.

Swiatek se enfrentará en octavos de final a Daria Kasatkina, que se impuso por 6-4 y 6-0 a la belga Elise Mertens, cabeza de serie número 16. La polaca lidera el cara a cara con la australiana por 6-1 y ha ganado sus últimos seis encuentros sin ceder un solo set.

Elena Rybakina, segunda favorita en Doha, saltó a la pista el martes por primera vez desde que levantó el trofeo del Abierto de Australia y, tras ir perdiendo 4-2 en el segundo set, la número 3 del mundo ganó los cuatro últimos juegos para cerrar con una victoria por 6-2 y 6-4 sobre la china Wang Xinyu en 1 hora y 20 minutos. Es la victoria número 400 de Rybakina.

