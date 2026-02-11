Davidovich pasa a cuartos de final en Dallas tras derrotar al estadounidense Michelsen

Davidovich, número 14 del ránking ATP, derrotó a Michelsen (41 del mundo) por 6-4 y 6-4 en una hora y 18 minutos de partido, pasando por primera vez en su carrera a los cuartos de final en Dallas.

El rival del malagueño saldrá del duelo entre el canadiense Denis Shapovalov, vigente campeón en Dallas y número 40 del mundo, y el estadounidense Aleksandar Kovacevic (número 78). Shapovalov y Kovacevic disputarán este jueves su cruce de octavos.

Davidovich es el tercer cabeza de serie en Dallas, donde siguen con vida los estadounidenses Taylor Fritz (7 del mundo) y Ben Shelton (número 9).

Mientras espera su rival en cuartos, Davidovich debutará mañana en el cuadro de dobles, con su pareja habitual, el italiano Flavio Cobolli. Davidovich y Cobolli se batirán al estadounidense Christian Harrison y al británico Neal Skupski.

También harán su debut en dobles el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, cabezas de serie del cuadro, que disputarán su duelo de octavos de final contra el estadounidense Austin Krajicek y el croata Nikola Mektic.