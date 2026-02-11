Osorio cae en octavos; Bucsa y Melinchar buscan plaza para pasar a cuartos

Osorio, de 24 años y número 80 del ránking WTA, era la única latina del cuadro después de que la colombiana Emiliana Arango perdiera este lunes en primera ronda contra la china Wang Xing 6-1;1-5.

Mientras, en dobles, el dúo formado por la española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar busca en pista dura vencer a la alemana Laura Siegemund y la rusa Vera Zvonariova y hacerse con el billete para cuartos.

El torneo de Doha está ahora mismo huérfano de defensora de título después de que la campeona del año pasado, la estadounidense Amanda Anisimova, nº4 del mundo, cayera contra la checa Karolina Pliskova.

Las que avanzan con fuerza y favoritas en Doha son la polaca Iga Swiatek y nº1 del mundo, que se batirá contra la australiana Daria Kasátkina; y la la kazaja Elena Rybakina, actual nº3 del mundo del ránking WTA tras conquistar el Abierto de Australia, contra la china Qinwen Zheng, medalla de oro en individuales femeninos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

