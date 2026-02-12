Alcaraz visita a Alonso y a Sainz antes de debutar en el torneo de Doha

En su viaje a Catar, el número uno del mundo, reciente campeón del Abierto de Australia y el más joven de la historia en completar el Grand Slam, hizo escala en el circuito de Sakhir de Baréin, donde en estos momentos están en marcha los test de pretemporada de Fórmula Uno.
Alcaraz posó alegre para los fotógrafos con ambos pilotos, a los que saludó en sus respectivas zonas de equipo.
Ahora, tras su último triunfo en Australia en la final ante el serbio Novak Djokovic, el tenista murciano ultima su preparación para su siguiente reto, el torneo de Doha.
Por su parte, en lo referente a la Fórmula Uno, Fernando Alonso rodó este jueves hasta 55 vueltas en esta segunda jornada preparatoria, con un mejor tiempo de 1:38.960. Sainz rodó ayer durante 77 vueltas dejando buenas sensaciones.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Mundial de Fórmula Uno arrancará el próximo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park.