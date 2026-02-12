Argentina contra Turquía; Colombia viajará a Países Bajos y Perú se medirá con Paraguay

Completan el cuadro del Grupo I: Australia-Polonia; Luxemburgo-Hungría; Brasil-Suiza; Finlandia-Mónaco; Dinamarca-Bulgaria; Serbia-Lituania; Eslovaquia-Grecia; Nueva Zelanda-Japón; Noruega-China y China Taipéi-Suecia.

En el Grupo II: El Salvador-Portugal: Sudáfrica-Bosnia y Herzegovina; Eslovenia-Israel; Kasajistán-Tailandia; República Dominicana-Egipto; Indonesia-Rumanía; Chipre-Ucrania; Marruecos-Nigeria; Bermuda-México; Uruguay-Estonia; Túnez-Pakistán; Siria-Líbano; Bolivia-Hong Kong.

Los equipos que competirán en el Grupo Mundial I y II son las 13 naciones perdedoras de la 1.ª ronda de los Qualifiers 2026 y las 13 naciones ganadoras de los play-offs del Grupo Mundial I y II 2026.

Las 13 eliminatorias del Grupo Mundial I y las 13 del Grupo Mundial II se disputarán el 18-19 o el 19-20 de septiembre de 2026 y las naciones anfitrionas podrán elegir las fechas.

Todas las eliminatorias de la segunda ronda de los Qualifiers, Grupo Mundial I y Grupo Mundial II se jugarán al mejor de cinco partidos, con dos partidos individuales el primer día, seguidos por el partido de dobles y los dos individuales inversos el segundo día. Todos los partidos se disputarán al mejor de tres sets con tie-break.