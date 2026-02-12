Sakkari elimina a Swiatek

La jugadora ateniense, otrora una de las mejores del mundo, recuperó su mejor versión para regresar a unas semifinales de un evento WTA 1000, algo que no lograba desde Indian Wells 2024.

Sakkari, que en el 2022 llegó a ser la tercera jugadora del ránking WTA, puso fin a su maleficio ante la polaca con la que había perdido en los cuatro últimos enfrentamientos entre ambas con la victoria que selló después de dos horas y media.

La griega, con dos títulos en su carrera, Rabat en el 2019 y Guadalajara en el 2023 pero finalista dos veces en eventos como Indian Wells (2022 y 2024), apunta hacia una nueva final, la primera en casi dos años, que logrará si vence a la ganadora del choque entre la checa Karolina Muchova, decimocuarta cabeza de serie y la rusa Anna Kalinskaya.

Swiatek, por su parte, puede perder el número dos del mundo en favor de la kazaja Elena Rybakina, ganadora del Abierto de Australia, que se enfrenta en cuartos con la canadiense Victoria Mboko. La que saque adelante ese partido jugará la otra semifinal frente a la letona Jelena Ostapenko que se impuso a la italiana Elisabetta Cocciaretto por 7-5 y 6-4.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy