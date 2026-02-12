Shapovalov elimina a Kovacevic y será el rival de Davidovich en los cuartos de Dallas

Shapovalov, número 40 del mundo y defensor del título en Dallas, derrotó a Kovacevic (número 78) en partido de octavos de final por 6-4 y 6-4 en una hora y seis minutos.

Davidovich (14 del mundo) se enfrentará este viernes en cuartos de final al canadiense, que fue el verdugo del español Rafael Jodar en primera ronda.

Por otro lado, en el cuadro de dobles, Marcel Granollers y Horacio Zeballos, cabezas de serie del torneo, debutaron con triunfo sobre el estadounidense Austin Krajicek y el croata Nikola Mektic por 6-4 y 6-2 en la ronda de octavos de final.

También debutaron en el dobles, aunque con derrota, Davidovich y el italiano Flavio Cobolli, eliminados por 6-3 y 6-3 a manos del estadounidense Christian Harrison y del británico Neal Skupski.

