Bublik se interpone en el camino de Munar hacia semifinales

Munar mantuvo el tipo hasta el final. Resistió e hizo frente a cada bola del décimo jugador del mundo que solo una vez antes se midió al español, con el que perdió en cinco sets, en Wimbledon del 2025.

En esta ocasión la estupenda defensa de Munar no fue suficiente y el kazajo ganó en el desempate del tercer set y disputará la semifinal ante el canadiense Felix Auger Aliassime que logró su séptima victoria seguida, desde que ganó el título en Montpellier.

El norteamericano logró situarse en su tercera semifinal en Róterdam después de ganar al neerlandés Tallon Griekspoor por 7-6(2) y 6-2.

Por el otro lado del cuadro, las semifinales medirán al australiano Alex de Miñaur con el francés Ugo Humbert. De Miñaur se situó a un paso de la final en Róterdam por tercer año seguido. Es el segundo jugador en la historia del torneo en alcanzar tres semifinales seguidas tras Tom Okker entre 1974 y 1976 y jugará con Humbert que ganó su décimo cuarto de final consecutivo del circuito.

De Miñaur necesitó remontar al local Botic Van de Zandschulp por 3-6, 7-6(4) y 7-5. Humbert superó al australiano Christopher O'Connell por 6-4 y 6-1.