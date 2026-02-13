Mboko se asegura el top diez y disputará el título ante Muchova

Mboko, sensación del tenis femenino con 19 años, se aseguró su inclusión, por primera vez, entre las diez mejores del circuito WTA, al imponerse a Ostapenko por 6-3 y 6-2.

Hace un año, la norteamericana figuraba en el puesto 211 de la clasificación sin apenas experiencia en los torneos del circuito femenino.

Ahora, Mboko ya cuenta con dos títulos WTA, en Montreal y Hong Kong en 2025. Si gana en Doha el lunes será novena. Si pierde, décima. Este curso ya cuenta con una final, en Adelaida, que perdió ante la rusa Mirra Andreeva.

Mboko se enfrentará en la final de Doha a Karolina Muchova, que aplacó el buen nivel mostrado por la griega Maria Sakkari, a la que ha ganado en cinco encuentros seguidos de los seis que han disputado.

La checa remontó y ganó por 3-6, 6-4 y 6-1 después de dos horas y cuarto. La jugadora de Olomuc, que afrontará su sexta final -perdió la de Roland Garros en 2023-, sólo ha ganado un título, en Seúl en 2019.