Coello-Tapia logran la 32 y Ustero-Sánchez se estrenan en Riad

Redacción Deportes, 14 feb (EFE).- Arturo Coello y Agustín Tapia, en categoría masculina, y Andrea Ustero y Ari Sánchez, en la femenina y en su primer torneo como pareja, lograron este sábado los títulos en el torneo Premier P1 de pádel de Riad.

Arturo Coello y Agustín Tapia, números 1 del ranking FIP masculino, lograron en Riad su título número 32 como pareja en el circuito Premier Padel.

Ganaron en la final por 6-4 y 6-2 a Fede Chingotto y Ale Galán en una hora y cinco minutos.

En la final femenina, la pareja recién formada Ustero-Sánchez superó con remontada a la integrada por Delfi Brea y Gemma Triay por 3-6, 6-1 y 6-4.

El circuito se reanuda en Gijón en la primera semana de marzo.

