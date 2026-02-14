El canadiense Shapovalov elimina a Davidovich en cuartos de Dallas

Shapovalov, 40 del ránking ATP y vigente campeón en Dallas, superó a Davidovich (14 del mundo) en tres sets (5-7, 6-4 y 6-3) en una hora y 58 minutos de partido.

El canadiense seguirá su defensa del título este sábado en las semifinales, donde se medirá con el estadounidense Ben Shelton (9 del mundo).

La otra semifinal la disputarán el estadounidense Taylor Fritz (7 del mundo) y el croata Marin Cilic (número 61).

Por otro lado, en el cuadro de dobles, Marcel Granollers y Horacio Zeballos derrotaron al alemán Constantin Frantzen y al holandés Robin Haase por 6-4 y 7-6(4) también en cuartos de final.

Granollers y Zeballos se medirán este sábado en semifinales a la pareja formada por los franceses Sadio Doumbia y Fabiel Reboul.