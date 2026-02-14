La organización del torneo de Mérida consideran 'especial' tener poder contar con Badosa

"Paula no ha tenido suerte con las lesiones, pero es una jugadora con mucha pasión y el hecho de que seleccione el torneo de Mérida como uno de los eventos que juega año con año es algo especial para nosotros", dijo a EFE el directivo.

Badosa, de 28 años, ha sufrido en los últimos meses lesiones que le han impedido estabilizarse en el circuito de la WTA, consecuencia de lo cual ocupa el lugar 64 del ránking.

Segunda de la clasificación mundial en abril de 2022, cuando ha estado sana, Paula ha demostrado que mantiene el nivel; sin embargo, de manera reiterada se ha retirado de los torneos.

"Cuando una tenista regresa de una lesión, quiere volver a un lugar donde se siente bien, donde sabe que el público lo va a apoyar y este es el caso de Paula Badosa en Mérida", afirmó.

El torneo, que se jugará del 23 de febrero al 1 de marzo, contará con algunas tenistas de buen nivel como la estadounidense Emma Navarro, campeona defensora, raqueta 18 del mundo.

También están confirmadas, la rusa Liudmila Samsonova, situada en el 17 del ránking, la griega Maria Sakkari, semifinalista en el Master 1.000 de Doha, que termina hoy y la italiana Elisabetta Cocciaretto, quien alcanzó cuartos de finales en esa justa.

Reconocido por las tenistas como una de las paradas del tour donde más arropan a las jugadoras, Mérida, que transcurrirá en superficie dura, se celebra una semana antes del Master 1.000 de Indian Wells, lo cual provoca que muchas figuras vengan para tratar de jugarlo bien antes de competir en el desierto de California.

La colombiana Emiliana Arango, finalista en el 2025, su compatriota Camila Osorio, la brasileña Maia Haddad Maia y la mexicana Renata Zarazúa son las esperanzas latinoamericanas del torneo, dotado de una bolsa de premios de un millón 206.446 dólares.

"Seguimos creciendo", agregó Santoscoy, quien recordó que el Abierto ofrece tenis de primer nivel y algo más; exquisita gastronomía, mucha cultura y entretenimiento.