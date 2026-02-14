Muchova frena a Mboko y siete años después vuelve a levantar un título WTA

La jugadora de Olomuc volvió a levantar un trofeo. El segundo en su historial después del de Seúl en 2019.

Muchova, que llegó a ser finalista en Roland Garros en 2023, frenó a Mboko, sensación del tenis femenino que no pudo redondear su buen trabajo en el torneo con el título.

La checa, que tardó una hora y media en cerrar el triunfo, dio la vuelta a una desventaja de 4-2 en el segundo set.

Muchova, que ha perdido cinco finales en su carrera, conquistó su título más importante, un WTA 1.000. Será la undécima de la clasificación mundial el lunes, mientras que la canadiense ya tenía asegurada su inclusión entre las diez mejores del mundo desde la próxima semana.

