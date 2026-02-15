Francisco Cerúndolo derrota a Luciano Darderi y conquista Buenos Aires

Luego de una mañana lluviosa y en una tarde nublada, Cerúndolo (puesto 19 en la ATP y máximo favorito) se impuso con autoridad ante el segundo sembrado tras una hora y 38 minutos en la pista central del escenario Guillermo Vilas, que estuvo colmada.

Luego de las finales perdidas en 2021 ante su compatriota Diego Schwartzman y el año pasado ante el brasileño Joao Fonseca, el argentino conquistó el cuarto título de su carrera tras los logrados en Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024.

“Estoy feliz y no puedo pedir más nada porque todos estos años luché mucho para ganar un título en casa. El objetivo de esta semana era darme una nueva oportunidad de una final luego de dos perdidas. Esta vez fue un cruce con ‘Lucho’ (Darderi) que es un amigo y quiero agradecerle por esta gran batalla”, sostuvo Cerúndolo tras la victoria.

“Es una final y hay mucho en juego. No quería repetir una final perdida. El contragolpe fue muy bueno y estuve muy agresivo. Las finales son partidos aparte y por suerte pude festejar en mi casa. Luego la vida sigue, tengo que seguir camino a Río de Janeiro”, agregó el tenista de 27 años nacido en Buenos Aires.

Es la séptima vez que el torneo de Buenos Aires lo definen los dos mejores sembrados y Cerúndolo se transformó en el séptimo argentino desde la restauración en 2001: Guillermo Coria (2004), Gastón Gaudio (2005), Juan Mónaco (2007), David Nalbandian (2008), Diego Schwartzman (2021) y Facundo Díaz Acosta (2024).

Si se tienen en cuenta las ediciones de la era anterior, se suman Guillermo Vilas (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979 y 1982), José Luis Clerc (1978 y 1980), Martín Jaite (1985) y Guillermo Pérez Roldán (1987).

Previo a la final de individuales, los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos se adjudicaron el título en dobles tras derrotar en al final a los argentinos Andrea Collarini y Nicolás Kicker por 7-5 y 6-3 en una hora y 34 minutos de juego.

A lo largo de la historia este torneo contó con grandes figuras mundiales ganadores de este título como Vilas (máximo ganador con 8 conquistas), los españoles Rafael Nadal (2015), Carlos Alcaraz (2023), David Ferrer (2012, 2013 y 2014) y Carlos Moya (1995, 2003 y 2006), el brasileño Gustavo Kuerten (2001), el checo Ivan Lendl (1981) y el austríaco Dominic Thiem (2016 y 2018), entre otros.